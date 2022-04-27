Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие на Украине, сообщает Telegram-канал BBC.

При этом глава британского правительства не вдавался в подробности, он просто ответил «нет, не думаю» на вопрос телеканала Talk TV, не применит ли Путин тактическое ядерное оружие на Украине.

Также политик высказался об обмене пленных британцев. Джонсон заявил, что решение по этому вопросу должна принять Украина. Ответил он и на вопрос конфронтации России и НАТО. По его мнению, события в Украине нельзя расценивать как конфронтацию между РФ и Альянсом.

«Великобритания не хочет, чтобы конфликт в Украине вышел за пределы украинских границ», — также сказал британский премьер.