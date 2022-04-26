Президент Владимир Зеленский уверен, что захват Украины не был финальной целью развязанной Россией войны.

Об этом говорится в обращении главы государства.

Российское руководство стремится перекроить карту Европы и разрушить демократический мир. Чтобы избежать этого, цивилизованные страны обязаны оказывать поддержку Украине.

«Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту и будет помогать Украине еще больше», – заявил Зеленский.