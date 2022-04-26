США выступают за урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией на долгосрочной основе.

Об этом сегодня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я весьма активно и самым непосредственным образом взаимодействовал с руководством, как Армении, так и Азербайджана. В частности, совсем недавно, неделю назад, провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а также министрами иностранных дел этих стран, пытаясь помочь стимулировать перспективы долгосрочного политического урегулирования по Карабаху», — сказал госсекретарь Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.