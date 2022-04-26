Очередное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване. С привокзальной площади столицы участники протеста направились в центр столицы республики.

Противники Пашиняна прошли мимо здания правительства и генеральной прокуратуры, отмечает РИА Новости. После оппозиционеры устроили сидячую демонстрацию в поддержку арестованных и задержанных соратников по пути на один из центральных транспортных узлов Еревана — площадь Франции. Этот пункт протестующие заблокировали на полчаса. Все прилегающие к местности улицы на это время были парализованы.