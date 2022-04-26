Мы можем решить гуманитарные вопросы и даже восстановить взаимное доверие путем переговоров.

С данным заявлением в ходе летней сессии выступил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он констатировал, что сегодня в Баку проживает 30 тысяч армян.

«Они граждане Азербайджана. Азербайджанцы, проживающие в Армении, подверглись этнической чистке. Приглашаю своих коллег из Армении к диалогу.

Единственный выход из этой сложной ситуации — двусторонние переговоры, одна из ценностей Совета Европы. Мы можем сесть за стол и решить гуманитарные вопросы и даже вопросы восстановления взаимного доверия», — отметил С.Сеидов.