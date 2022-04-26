Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с «Азовстали».
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе» — говорится в комментарии Дюжаррика.
По его словам, последующие дискуссии на этот счет будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.
Ах он еще и разрешает что-то делать в Украине. Какая то неправильная инфо риторика в отношении человека устроившего Бучу.