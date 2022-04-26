На переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва по Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«На переговорах в Стамбуле, а я знаю, что Вы там только что были, сегодня разговаривал с президентом (Тайипом) Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Потому что требования безопасности, международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины. Вынесли за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией «республики» (кавычки наши — Minval.az) Донбасса, ну с определенными оговорками», — сказал Путин.

«Хочу Вас проинформировать, что несмотря на то, что идет и военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что удастся достичь договоренностей именно на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них», — добавил Путин.