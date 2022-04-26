Президент России Владимир Путин в ответ на возражение генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что ООН не признает Косово, напомнил, что независимость Косово признана рядом стран и Международным судом.

«Я лично читал документы международного суда ООН по Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория государства не обязана обращаться за разрешением провозглашения суверенитета к центральным властям. Это было сказано в отношении Косова. И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии органов США, Европейских стран, все это поддержали. Если это так, тогда ДНР и ЛНР имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете. Потому что прецедент создан», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН.

