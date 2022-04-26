Правительственный кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна наехал на пешехода. Об этом сообщил новостной сайт 168.am. Инцидент произошел на пересечении улиц Лео-Паронян-Прошян. Согласно источнику, пострадавшей оказалась молодая девушка. По предварительным данным, ее сбил полицейский автомобиль Toyota из кортежа.

Согласно информации полиции, девушка скончалась в больнице. Местные СМИ отмечают, что она была беременна.

В Полиции Армении подтвердили информацию о ДТП с участием правительственного кортежа премьер-министра Никола Пашиняна.

