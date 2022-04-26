США впервые с начала полномасштабной войны возвращают дипломатов в Украину. Они прибыли во Львов и оценят возможность открытия посольства в Киеве.

Об этом сообщил Энтони Блинкен во время выступления в Международном комитете Сената США.

«Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно восстановить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а потом в Киеве», — отметил политик.

По данным издания CNN, американские дипломаты сегодня, 26 апреля, прибыли с однодневным визитом во Львов.

Дипломатическая миссия планирует постоянно анализировать ситуацию с безопасностью, поскольку Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру.