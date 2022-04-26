США намерены добиваться ослабления военных возможностей России. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

Также шеф Пентагона пообещал, что западные страны будут проводить ежемесячные консультации по оказанию военной помощи Украине. При этом Остин назвал опасными и непродуктивными заявления о возможности применения ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине.

По мнению главы Пентагона, Украина в перспективе будет добиваться членства в Североатлантическом альянсе. НАТО, как отметил Ллойд Остин, будет придерживаться политики открытых дверей, то есть не станет препятствовать новым странам, желающим присоединиться к этому военно-политическому блоку.