Прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу.

Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

«Вооруженные силы РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – говорится в заявлении ведомства.

Добавим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о «законном праве» Киева наносить удары по военным объектам РФ. Она задалась вопросом, правильно ли в Москве понимают, что в этом случае можно бить по военным целям на территории стран НАТО, которые поставляют вооружения Киеву, ради «нарушения логистики».

«Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», — написала дипломат в телеграм-канале.

По словам Захаровой, «глубина полёта» мысли руководства британского министерства обороны «уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны».