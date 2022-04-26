Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Место проведения турнира определится в ходе конгресса ИИХФ в финском Тампере.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Место проведения турнира определится в ходе конгресса ИИХФ в финском Тампере.
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