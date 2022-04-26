Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал ситуацию в Приднестровье (регион Молдовы, на который претендует так называемая «Приднестровская молдавская республика»), где в последние дни прогремело несколько взрывов.

«Россия пытается дестабилизировать ситуацию в «ПМР» и намекает Молдове, чтобы ждала «гостей». Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда», – написал он.