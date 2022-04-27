Российский народ в большинстве своем хочет мира. И вообще слабо представляет, где Приднестровье находится. Что касается действий российской власти, не могу их комментировать, так как к механизмам принятия подобных решений не допущена. А те, кто имеют такой допуск, тем более, не будут комментировать данную ситуацию. Для меня очевидно одно: Киев в подобных акциях устрашения населения Приднестровья не заинтересован. Не верите мне — поинтересуйтесь в Тирасполе. Там среди бывших и действующих чиновников есть персоны с несколькими паспортами. В том числе, и с украинскими, равно как с российскими, молдавскими и румынскими. Об этом в беседе с Minval.az сказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова.

А разговоры о нарушении прав русского населения в Молдове, по мнению политолога, сильно преувеличены. Отметим и то, что по оценкам СМИ, сейчас стабильность в регионе поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.

«Большинство участников ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова) — местные жители, которых никуда выводить не надо, о чём я уже говорила, иначе они останутся без работы и денег. И подавляющее их большинство имеет два паспорта — молдавский и российский. Многие успели обзавестись и румынским паспортом», — отметила политолог.

А вот то обстоятельство, что «ПМР», как и Карабах в период оккупации, является серой оффшорной зоной – это, по ее словам, не секрет ни для кого.

«И урегулирования отношений с Кишиневом опасается вполне конкретный круг лиц. В том числе, в Москве. В том числе, и осколки из той схемы, которая вводила в заблуждение первых лиц России, поставляя неверную информацию о реальных настроениях в ряде стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья» — подчеркнула политолог.

Никакого иностранного десанта, по словам Полосковой, в Молдове пока нет.

«И я в успех этого плана по переделу Приднестровья, если он есть, не верю. А главное, зачем? Почти невинно убиенного и чудом спасенного Соловьева я не смотрю. И потому пока сохранила трезвый взгляд», — добавила она.

Что касается румынских военных, то пока, по словам Полосковой, «никто их в Кишиневе не видел».

«Да и видел бы, это дело правительства Молдовы и ее народа, кого звать и зачем. Я никогда не прохожусь по коллегам по цеху, но некоторым хочу посоветовать не пугать людей, и напомнить старую шпионскую присказку: лучше знать, но молчать, чем не знать, но болтать», — резюмировала политолог.

В. Мансуров