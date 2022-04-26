Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть опасность со стороны России для государственности Молдовы и Казахстана. Он подтвердил информацию, что российские войска активизировались на юге Украины для того, чтобы выйти к непризнанной «Приднестровской молдавской республике». Об этом Данилов рассказал в эфире единого национального марафона украинских каналов.

По его словам, сейчас в Приднестровье находится 1,5 тысячи российских военных, которые находятся там уже десятки лет, а события в регионе могут свидетельствовать о начале «побратимство» РФ на территории Молдовы.

«Хочу напомнить, что этот конфликт произошел еще на территории Советского Союза. В этом конкретно участвует РФ, она его модерирует…Лавров заявил, что молдаване являются их братьями. И более того, братьями являются и казахи. Поэтому им нужно приготовиться, это может быть начало такого «братства» на территории Молдовы», — сказал он.