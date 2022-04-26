Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся. Что касается заблокиро­ванных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку на Украине и усилия РФ по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров, сообщает пресс-служба Кремля.