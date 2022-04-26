Проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год, был принят в III чтении.

Это отражено в законопроекте «О внесении поправок в законы ”О наркологической службе и контроле“», ”О статусе военнослужащих“, ”Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”, ”О воинской обязанности и военной службе“ и ”Внутренний служебный устав Вооруженных сил Азербайджанской Республики», которые были вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В новой статье 24.4, предлагаемой в закон ”О наркологической службе и контроле» отмечено, что лица, призванные на срочную действительную военную службу, в период призыва не реже одного раза в год будут проходить обязательное наркологическое обследование в медицинских учреждениях государственных органов, в которых они проходят службу.