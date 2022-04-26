В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в небольших количествах.

Это отражено в поправках, предложенных в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, вынесенных на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Так, согласно предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях, незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в небольших количествах без цели сбыта влечет наложение штрафа в размере от трехсот до четырехсот манатов.

Если применение этих мер окажется недостаточным будет применен административный арест на срок до двух месяцев.