26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Латвии, министра обороны Артиса Пабрикса.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Латвии, министра обороны Артиса Пабрикса.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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