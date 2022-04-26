Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совета безопасности из-за инцидентов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Одновременно приднестровские сепаратисты заявили, что «в ближайшее время примут решение в защиту интересов республики», сообщили РИА Новости в объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией.

А тем временем, судя по данным сервиса Flightradar, самолеты начали облетать Молдову, а на выезде из непризнанного Приднестровья образовались большие очереди.

Отметим, кроме обстрела вышек в Приднестровье был также атакован военный аэродром, расположенный недалеко от Тирасполя, сообщили российские телеграмм-каналы.

Они утверждают, что якобы с дронов 60-мм были сброшены мины «натовского образца».