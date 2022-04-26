Так называемая «армия ДНР» после предполагаемого «выхода» к границам Донецкой области якобы начнет следующий этап операции с учетом происходящего в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин.

«После выхода к границам Донецкой области надо начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ», – заявил боевик.

В Приднестровье сегодня снова прогремели взрывы. По предварительным данным, в поселке Маяк взорваны две вышки связи.

Вчера, напомним, было атаковано здание «Госбезопасности».

Украинская разведка накануне сообщала, что это «спланированная провокация российских спецслужб».