Казахстан с учетом роста потребления газа может столкнуться с его дефицитом к 2025 году.

Об этом заявил на «правительственном часе» в сенате парламента министр энергетики страны Болат Акчулаков.

По его словам, с 2017 года по 2021 год потребление газа выросло на 4,8 млрд кубометров с 13,8 до 18,6 млрд кубометров. Среднегодовой прирост потребления газа составляет порядка 7%.

«На фоне динамичного роста потребления на внутреннем рынке мы уже к 2025 году прогнозируем незначительный дефицит газа. Однако, если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

В этой ситуации остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы страны, для чего необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах — разведка, добыча и переработка газа, продолжил он.

«Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления стимулирующей цены для недропользователей инвесторов», — отметил Акчулаков.