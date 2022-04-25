Власти Индии приостановили действие туристических виз, выданных гражданам Китая.

Об этом сообщила газета The Times of India, ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта

«Индийские туристические визы, выданные гражданам Китая, больше не действительны», — приводит сообщение ассоциации газета. При этом Индия продолжает выдавать китайцам дипломатические, рабочие и бизнес-визы.

Как отмечает газета, Нью-Дели принял решение о приостановке действия виз китайских туристов «из-за нежелания КНР разрешить въезд более чем 20 тыс индийских студентов, которые покинули эту страну из-за пандемии коронавируса». По данным газеты, индийские студенты продолжают ожидать получения этого разрешения, в том время как студенты из Таиланда, Пакистана и Шри-Ланки уже вернулись в КНР.

По информации газеты, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поднимал этот вопрос на переговорах с китайским коллегой Ван И в ходе его визита в Нью-Дели в марте, однако Пекин до сих пор не дал ответа.