Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал министр.

В Москве не исключают, что Запад надеется, что Владимиру Зеленскому удастся нанести реальный ущерб России, добавил Сергей Лавров. «Они хотят реально постараться сделать так, что «а вдруг у него получится», — отметил Лавров.

Касаясь диалога с Украиной, Лавров отметил, что на переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины. «Буквально сегодня прочел сообщение — спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию», — заявил Лавров.

Сергей Лавров также посетовал на отсутствие контактов с Вашингтоном. «США после начала российской спецоперации на Украине отказались практически от всех контактов с Россией», — заявил он.

«По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине, которых восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима», — отметил Лавров.

Министр при этом заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать интересы России. «Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (Энтони, госсекретарь США) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в «натовском» контексте, в контексте России-НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил.. наши интересы безопасности», — сказал Лавров.

В настоящий момент, в отличие от времен «Карибского кризиса» 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, отметил глава МИД РФ.

«Завершая ответ на вопрос, как мы должны себя вести и как это можно сравнить с Карибским кризисом… Тогда был канал общения, которому доверяли оба лидера. Сейчас нет такого канала и никто не пытается его создать. Отдельные робкие попытки, которые предпринимали ранее, большого результата не дали», — сказал Лавров.

Министр коснулся и диалога с США. «Контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины были бы не бесполезны, но Москва не видит какого-либо интереса к ним с американской стороны», — отметил Лавров.

«Что касается американцев, наверное, это было бы не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем», — сказал министр.

При этом Лавров отметил, что Россия позитивно восприняла предложения Украины по договору, полученные на переговорах в Стамбуле, но затем США повлияли на Киев, чтобы он изменил свою позицию. «В Стамбуле мы получили от них впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены», — сказал Лавров.

«Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле», — добавил министр.

По его словам, это стало большим шагом назад в переговорах с Украиной, который, по его словам, «был сделан по совету американских и британских коллег».

Министр поведал, что контакты с командой Владимира Зеленского на фоне конфликта на Украине будут продолжаться. «Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат», — заявил министр.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров.

Глава МИД России заявил при этом, что связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует. «Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — сказал Лавров».

Глава МИД РФ также сказал, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. «Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне», — сказал министр.

«Как недавно сказал, если брать соседа США — Канаду, господин (Джастин) Трюдо, премьер-министр заявил, что надо наказать (Владимира) Путина и всех, кто его поддерживает, и добавил, не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит, вот, просто так», — добавил министр.

Сергей Лавров при этом заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на публику. «Зеленский тоже особый случай. Они (с Джонсоном) чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то», — сказал Лавров.

Лавров также отметил, что Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения. «Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем», — сказал министр.

Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: «да что-то у него времени не было, долго очень». «Это лишний раз показывает, как он (Зеленский) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир», — добавил министр.

Лавров обратил внимание на то, что Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.

«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — сказал Лавров.

Министр посетовал на то, что США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры. «Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — заявил Лавров.

По словам министра, Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе. «Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты», — отметил Лавров.

Согласно заявлению министра, поставляемое Киеву западное вооружение, в том числе комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в западные страны.

«Javelin — это тоже переносная штука, которая для танков была придумана, но ей можно совершать террористические атаки фактически. Куда это все попадет?! Прежний опыт показывает, что с Украины, как из любой слабо контролируемой страны, особенно Украина, где неонацистские батальоны и другие подразделения, которые не подчиняются верховному главнокомандующему и этим, в общем-то, бравируют, и занимают автономное неприкасаемое место в вооруженных силах Украины, ну, будет расползаться это вооружение, в том числе в страны, из которых оно поступает», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что США и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, заявил глава МИД РФ.

«Открыто заявляют, что мы (западные страны) будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет. Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО — оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же (глава альянса Йенс) Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Лавров.

«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны — раз они оборонительный альянс, — к нашим границам и заявляли нам — «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», — в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», — добавил министр.

Он также заявил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Сергей Лавров при этом отметил, что, по его мнению, экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей, это освоение территорий под командованием США в русле укрепления однополярного мира.

«Конечно, когда принимали Черногорию, Северную Македонию, Албанию, как они могут укрепить безопасность Северо-Атлантического Альянса, если он — оборонительный Альянс? Это просто показывает, что экспансия НАТО ничего общего не имеет с выполнением ее уставных целей, что это освоение территорий под американским командованием в русле укрепления и попытке увековечивания того самого однополярного мира», — сообщил министр.

Сергей Лавров отметил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН.

«Сейчас пытаются американцы, другие западные страны, это право вето по сути дела обесценить путем передачи прерогатив Совета Безопасности в Генеральную ассамблею, где они могут путем выкручивания рук, путем шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают такое вот вымученное, насильственно достигнутое большинство, эта тенденция опасна», — сказал он.

Лавров полагает, что «СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить». В этой связи он напомнил об устроенном США «Саммите демократий».

«Тенденция не нова: уже несколько лет Запад плодит, прежде всего, в Европе, французы активничают на этом направлении, немцы, они плодят различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются ООН», — пояснил Лавров.