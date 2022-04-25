Бывшего президента США Дональда Трампа обязали ежедневно выплачивать по десять тысяч долларов за неуважение к суду. Об этом сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Причиной для такого решения стал отказ бизнесмена представить необходимые документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его фирмы Trump Organization. Трамп будет делать выплаты каждый день до тех пор, пока не выполнит наставление суда.

«Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона», — отметила Джеймс в своём аккаунте в Twitter.