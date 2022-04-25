Бюро по реинтеграции в правительстве Молдовы заявило, что обстрел здания Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанного Приднестровья в понедельник был совершен с целью обострить ситуацию в регионе.

«Цель сегодняшнего инцидента — создать предлог для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — говорится в заявлении ведомства, которое занимается вопросами урегулирования приднестровской проблемы в правительстве.