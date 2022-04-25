25 апреля Государственный департамент США объявил об одобрении продажи боеприпасов на сумму $165 млн Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о «старых боеприпасах» времен Варшавского договора (1955–1991 годы) и других «нестандартных боеприпасах».

Агентство отмечает, что Украина просила у Соединенных Штатов боеприпасы для минометов, гаубиц и автоматических гранатометов.

О своем одобрении Госдепартамент уведомил Конгресс, который теперь должен принять окончательное решение о продаже боеприпасов. Associated Press считает, что конгрессмены не станут блокировать такую сделку «из-за сильной поддержки Украины» после масштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Сообщая о решении согласится с продажей боеприпасов Украине, внешнеполитическое ведомство США заявило, что это «поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности», так как повысит безопасность стран-партнеров.