25 апреля Государственный департамент США объявил об одобрении продажи боеприпасов на сумму $165 млн Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает Associated Press.
Речь идет о «старых боеприпасах» времен Варшавского договора (1955–1991 годы) и других «нестандартных боеприпасах».
Агентство отмечает, что Украина просила у Соединенных Штатов боеприпасы для минометов, гаубиц и автоматических гранатометов.
О своем одобрении Госдепартамент уведомил Конгресс, который теперь должен принять окончательное решение о продаже боеприпасов. Associated Press считает, что конгрессмены не станут блокировать такую сделку «из-за сильной поддержки Украины» после масштабного вторжения российских войск 24 февраля.
Сообщая о решении согласится с продажей боеприпасов Украине, внешнеполитическое ведомство США заявило, что это «поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности», так как повысит безопасность стран-партнеров.
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