Действующих санкций Запада против РФ недостаточно для прекращения российской агрессии в отношении Украины. Об этом в интервью Fox News сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Никогда в нашей истории не было такой международной поддержки. Это исторический момент. Прежде всего, для мира, который продемонстрировал, что единство возможно», – отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что россияне продолжают разрушать украинские города и убивать людей, в том числе мирных жителей.

«Поэтому понятно, что имеющихся санкций недостаточно», – сказал Ермак.

Он также акцентировал внимание на необходимости введения полного эмбарго на российские энергоносители и санкций в отношении всех банков РФ.