Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании относительно гарантий безопасности в период, когда в Стокгольме идет процесс принятия решения о вступлении страны в НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

На прошлой неделе депутат шведского парламента от Социал-демократической партии Ханс Хофф заявил, что Швеция должна получить гарантии безопасности от США в период, когда в Стокгольме принимают решение о возможном вступлении страны в НАТО.

«Швеция получила конкретные обещания от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО», — пишет Aftonbladet.

«Правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления… Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», — заявил газете правительственный источник.