Сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Об этом информирует МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов и Ховаев также обсудили текущую ситуацию в сфере разработки будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникационных линий и начала процесса делимитации границ.

Специальный представитель МИД РФ отметил о готовности России поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.