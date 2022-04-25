Представители казахстанских СМИ и общественности в ходе визита в освобожденный от оккупации Физулинский район ознакомились с разрушенными религиозными памятниками, кладбищами и селами, а также недавно построенным международным аэропортом Физули.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.