Министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал об оценке ведомством российских потерь. С данным заявлением он выступил в британском парламенте.

«По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих, – сказал министр.

«Наряду с числом погибших есть потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель», — отметил Уоллес.