Государственный департамент США раскрыл подробности продажи Украине боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов. Среди запросов Украины отмечаются реактивные снаряды, минометы и ракеты.
Об этом пишет репортер Foreign Policy Джека Детча в Twitter.
Согласно списку, который обнародовал репортер, Украина заказала:
152-мм патроны для 2А36 Giatsing;
152 мм патроны для D-20;
ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17;
120 мм снаряды для миномета;
122-мм снаряды для 2SI «Гвоздика»;
ракеты БМ-21 «Град»;
300-мм снаряды / ракеты для РСЗО «Смерч»;
гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ДП-25;
82-мм минометные снаряды;
125-мм боеприпасы для Т-72;
152 мм снаряды для 2А65 Msta;
транспорт.
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