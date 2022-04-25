Государственный департамент США раскрыл подробности продажи Украине боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов. Среди запросов Украины отмечаются реактивные снаряды, минометы и ракеты.

Об этом пишет репортер Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

Согласно списку, который обнародовал репортер, Украина заказала:

152-мм патроны для 2А36 Giatsing;

152 мм патроны для D-20;

ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17;

120 мм снаряды для миномета;

122-мм снаряды для 2SI «Гвоздика»;

ракеты БМ-21 «Град»;

300-мм снаряды / ракеты для РСЗО «Смерч»;

гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ДП-25;

82-мм минометные снаряды;

125-мм боеприпасы для Т-72;

152 мм снаряды для 2А65 Msta;

транспорт.