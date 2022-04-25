«Сегодня с полудня на территорию Азербайджана с восточным и юго-восточным ветрами проникли массы пыли из Центральной Азии».

Данную информацию приводит начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

“Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время содержание пыли в воздухе до двух раз превышает норму в Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах”, — заявил У.Тагиева.

Согласно заявлению, в течение ближайших двух дней количество пыли в воздухе будет превышать норму.