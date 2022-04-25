Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром финансов Израиля Авигдором Либерманом.

Данную информацию приводит МЧС.

К.Гейдаров заявил, что отношения между странами развиваются по нарастающей. Он подробно проинформировал гостя о направлениях деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметив, что для расширения связей между соответствующими структурами двух стран существует хороший потенциал, министр отметил, что в этих рамках подписание в дальнейшем межправительственного соглашения по управлению чрезвычайными ситуациями может стать толчком для развития связей в данном направлении.

Поблагодарив за теплую встречу, А.Либерман заявил о существовании связей высокого уровня между двумя странами. Касаясь важности расширения связей между соответствующими структурами двух стран, гость отметил, что положительно оценивает вопрос, прозвучавший в связи с подписанием межправительственного соглашения по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.