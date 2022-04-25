Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Эмманюэлю Макрону.

Азербайджанский лидер поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Французской Республики.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. Успешное сотрудничество в сфере экономики, энергетики, а также разработки нефтяных и газовых месторождений, культуры, образования и ряда других областей, представляющих взаимный интерес, являются основными факторами, определяющими наши отношения. Верю, что это сотрудничество продолжится нашими совместными усилиями на благо наших народов.

Мы надеемся, что Французская Республика, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, поддержит процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и разработку мирного соглашения между двумя странами на основе представленных нами пяти принципов, для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Желаю вам всего наилучшего и успехов в ваших будущих начинаниях», говорится в письме президента Азербайджана.