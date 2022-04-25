25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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