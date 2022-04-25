Многим задержанным полицией перед зданием «Гражданского договора» потребовалась медицинская помощь, сказал журналистам перед полицейским отделением депутат от блока «Четь имею» Айк Мамиджанян.

По словам Мамиджаняна, среди подвергнутых приводу — немало людей, которым потребовалась медицинская помощь. Он отметил, что сила применялась, в том числе и против девушек.

«Как минимум в отношении 3-4 человек была применена грубая сила, им наносили удары. Использовать термин «несоразмерная сила» – не сказать ничего. В некоторых случаях это было просто что-то сравнимое с избиением», — сказал Мамиджанян.

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Полиция Армении задержала 11 человек во время акции протеста у здания правящей партии «Гражданский договор» в Ереване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Сторонники главы оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артура Ванецяна вечером в понедельник пришли к зданию «ГД» с целью выяснить, почему днем силовики задержали их товарищей. Там возникла потасовка, после чего начались задержания.

Позже у отдела полиции Кентрон столичного управления, куда демонстранты пришли с требованием освободить их товарищей, депутат от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил журналистам, что, как минимум, 3 человек подвергли приводу с телесными повреждениями. Вызвали «скорую помощь», которая должна оказать пострадавшим медпомощь.

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Полиция с применением силы подвергла в Ереване приводу участников акции протеста, организованной Молодежным союзом АРФД и студенческого союза АРФД «Никол Агбалян». Об этом сообщает студсовет «Никол Агбалян».

По данным МС АРФД, подвергнуты приводу 5 членов организации.

Акция проходит в столичном районе Арабкир. Акция проходит под лозунгами «Армения без Никола», «Единство, борьба, победа». Акции проходят не только в столице Армении: организовано шествие из Иджевана в Ереван. В разных районах Еревана сторонники Артура Ванецяна проводят информационную кампанию.

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25 апреля армянская оппозиция начала проводить различные акции протеста. На территории Армении, в частности в Ереване, проходят шествия, пикеты. Митингующие перекрывают дороги и разъезжают с флагами на самокатах по разным частям города.

Помимо этого, глава фракции «Честь имею» Артур Ванецян на площади Свободы продолжает свою бессрочную акцию с требованием отставки премьера и призывает молодежь присоединиться к ней.

В свою очередь депутаты фракции «Айастан» Гегам Назарян и Аспрам Крпеян начали шествие из Иджевана в Ереван, где пройдут массовые акции.

Одновременно с этим, как пишет ереванский «Спутник», сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команды решили провести акцию в поддержку действующей власти у здания парламента, где с ними у ворот здания встретился лично председатель Национального Собрания Ален Симонян.

Участники акции выразили премьер-министру Армении свою поддержку.

Один из участников акции заявил, что действующее руководство должно пойти на радикальные меры, использовать «стальной мандат» и «молоток», чтобы не допустить возвращения «бывших» к власти.

«А как, на ваш взгляд, мы победили выборы? Тоже терпели, соблюдали закон. Мы не должны стать похожими на них. Если мы и сохраняем силы после всего пережитого и стольких ударов, то только благодаря приверженности своим принципам», — сказал Симонян участникам акции.