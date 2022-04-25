25 апреля при совместной организации Министерства обороны, Исполнительной власти Наримановского района, Государственного комитета по работе с диаспорой, Общественного объединения ветеранов-танкистов и Религиозной общины горских евреев Баку состоялась церемония почтения памяти по случаю дня рождения командира танка еврейского происхождения, национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, ставшего шехидом в Первой Карабахской войне.

Как сообщили Minval в Министерстве обороны, к могиле национального героя Альберта Агарунова в Аллее шехидов, а затем к памятнику, воздвигнутому в Наримановском районе Баку, были возложены венки и цветы. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на церемонии военнослужащие Министерства обороны, сотрудники Исполнительной власти Наримановского района, Государственного комитета по работе с диаспорой, члены Религиозной общины горских евреев и Общественного объединения ветеранов-танкистов города Баку, члены семьи и близкие шехида, его боевые товарищи, а также представители общественности рассказали о славном жизненном и боевом пути Альберта Агарунова и поделились воспоминаниями.

А.Агарунов героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону Шуши.