В Китае дикая обезьяна попыталась утащить трехлетнюю девочку, потерпела неудачу и попала на видео. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел 19 апреля на окраине города центрального подчинения Чунцин в Юго-западном регионе страны. К ребенку, который играл с самокатом около своего дома, со спины подкралась обезьяна. Животное схватило девочку за одежду и потащило через переулок. Нападение заметил местный житель. Мужчина бросился на помощь и спас трехлетнюю соседку от агрессивного примата. Пострадавшая получила несколько царапин на лице и психологический шок, но в остальном не пострадала.