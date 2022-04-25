Президент России Владимир Путин назвал внешние ограничения в отношении РФ «санкционной агрессией». При этом он отметил, что у российской экономики есть возможность работать без сбоев в новых реалиях.

Глава государства подчеркнул, что механизмы поддержки граждан в сложившейся ситуации должны работать бесперебойно. Речь идет о своевременном начислении пенсий, пособий малообеспеченным и многодетным семьям и расширении программ содействия занятости населения.

«Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях», – отметил Путин.