В Низаминском районе Баку появился человек, который обманул граждан, представившись сотрудником ОАО «Азерсу».

Как сообщили в ОАО, человек в форме «Азерсу», личность которого еще не установлена, требовал у предпринимателей деньги за установку и замену водных счетчиков. Например, мужчина предложил установить счетчик за 80 манатов в частном детском саду по адресу улица Ровшана Рустамова, 50А.

После этого руководство детского сада обратилось в Управление водоканала Низаминского района. Сотрудники ведомства немедленно выехали на объект. Несмотря на то, что мужчина к тому времени уже покинул место, он попал на камеры.

Владельцы близлежащих объектов и квартир заявляли, что ранее с ними тоже случались аналогичные случаи.

ОАО «Азерсу» просит граждан проверять служебное удостоверение у работников структуры и ни при каких обстоятельствах не платить им наличными, а также немедленно сообщать в колл-центр 955 о противоправных случаях.

Абонентов просят оплачивать услуги через Интернет (azersu.az, портал e-su.az, различные платежные сайты), банки, почтовые отделения, платежные терминалы.