ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов. Об этом объявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что соответствующие оперативные действия были проведены в понедельник, 25 апреля. «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — заключил он.

Между тем, ФСБ рассказала, на какого именно «известного российского тележурналиста» планировалось покушение. Речь, как утверждает ФСБ, шла о подготовке убийства пропагандиста Владимира Соловьева.

ФСБ заявляет, что убийство планировалось якобы по заданию Службы безопасности Украины:

«ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева.

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом».