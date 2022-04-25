Служба нацбезопасности Армении утверждает, что задержала офицера Вооруженных сил по обвинению в государственной измене.

Согласно материалам дела, офицер был «завербован спецслужбами другой страны». Дав письменное согласие на сотрудничество, изменник получил кодовое имя и $1,400 за информацию о сокурсниках, с кoторыми он учился в военной академии за границей, а также командующем составе своей части.

Кроме того, военный передал личные данные армянских участников зарубежной военной выставки, информацию о числе ракетных систем части, применении и потерях техники в ходе 44-дневной войны.

СНБ отмечает, что в ходе войны, занимая пост замкомандующего батареей, он «не осуществлял эффективного и точного поражения, не обеспечил маскировку техники, в результате чего она была уничтожена противником».

После войны военнослужащий продолжил собирать информацию. За 8 тысяч долларов он собирал секретные боевые карты воинской части, но не смог их передать, так как был раскрыт сотрудниками СНБ.

20 апреля военнослужащий был задержан по обвинению в госизмене и дал признательные показания.