Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля Авигдора Либермана. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе визита израильская делегация, как сообщили накануне СМИ, планирует обсудить три вопроса:

– импорт в больших количествах азербайджанской нефти в Израиль (до сих пор крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Израиль была Россия, но теперь решено переориентироваться на Азербайджан);

– импорт мочевины, которая используется для дизельных видов транспорта — грузовиков и автобусов. Мочевина или карбамид – это особое химическое вещество, применяемое во всех дизельных моторах с SCR-системой, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5;

– импорт пшеницы. До сих пор на долю России и Украины приходилось 30% всего импорта этого вида продукции в Израиль.