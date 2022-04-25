Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил в понедельник Соединенные Штаты в проведении разной политики в отношении Анкары и Нью-Дели по вопросу приобретения ими у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«США проводят разную политику в отношении Турции и Индии в вопросе закупок [ими] у России систем С-400. <…>. Все будет проще, если США увидят настоящую дружбу, силу и союзничество Турции», — сказал он в интервью газете Hurriyet.

Издание утверждает, что США «готовы сделать для Индии исключение» и не прибегать к санкциям, аналогичным тем, что были введены против Турции из-за приобретения ею С-400.