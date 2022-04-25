Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Как продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух государств, министры обменялись мнениями. Байрамовым

Стороны договорились о параметрах участников Совместной пограничной комиссии.

Достигнута договоренность об организации в ближайшее время встреч Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по подготовке мирного договора.

Стороны также обменялись мнениями в связи с продолжением шагов в гуманитарной сфере.