Бернар Фасье, бывший офицер и французский дипломат, представлявший в свое время Париж в Минской группе ОБСЕ, на одной из своих бакинских пресс-конференций, пытаясь убедить азербайджанских журналистов, что война — это не решение, как-то сказал: «Просто начать войну. Но никто не знает, где и когда эту войну придется закончить». Как показали дальнейшие события, Минская группа со своими призывами «только мир, только переговоры, военного решения здесь нет» потерпела политическое банкротство, а армяно-азербайджанский конфликт был решён военным, точнее, военно-политическим путем. Но вот давнее предостережение французского дипломата звучит весьма актуально на фоне российско-украинской войны.

Намеренно оставим в стороне взгляд на цели этой войны с украинской стороны — войну начал не Киев, а Москва. Где с целеполаганием как раз и заметна «напряжёнка». На днях об этом заговорил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук — по его словам, «специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО». Звучит грозно, но слишком уж расплывчато.

Позже военные круги добавили конкретики. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил, что в ходе второй фазы «спецоперации», оказывается, «одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым». Кроме того, по его словам, «контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Интересно, конечно, спросить у генерала, кто же так «притесняет русскоязычное население» в Приднестровье, которое находится вне контроля нелюбимого Кишинева и где действует свой пророссийский сепаратистский режим (если кому-то режут слух слова типа «оккупация»). Еще интереснее, кто оказался «немного не в курсе»: генерал из Екатеринбурга или же власти Одессы, где уже убирают с улиц противотанковые ежи.

Но если серьезно, то план захватывать юг Украины, оккупировать Херсон, Одессу и Николаев, судя по многим косвенным признакам, появился еще в 2014 году. Но осуществить его Москве не удалось даже в то время. Тем более это будет непросто осуществить сейчас. Как уже успели рассказать родственники выживших моряков с крейсера «Москва», флагман российского Черноморского флота как раз и направлялся в Одессу для высадки десанта. А потеря флагманского крейсера, напоминают эксперты, по определению резко меняет расклад сил на море. Тем более что из-за решения Турции в соответствии с конвенцией Монтрё перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы у РФ нет и возможности перебросить в Чёрное море столь же мощный крейсер с других флотов.

Но, возможно, даже не это главное. Куда важнее, что по крайней мере в российской политической «верхушке» уже не могут игнорировать вопрос: а что вообще делать с украинской войной? В планах все было красиво, эффектно и «не затратно»: российская армия идет по Украине, не встречая сопротивления, навстречу выходят бабушки с советскими флагами, Зеленский подписывает капитуляцию или, в самом худшем случае, бежит на Запад и создает, конечно, правительство в изгнании, но на него никто не обращает внимания, не желая ссориться с такой сильной и влиятельной Россией… А в реальности приходится учитывать и неожиданную эффективность ВСУ, так что из-под Киева и Чернигова пришлось отводить войска и отменять штурм «Азовстали», и поставки оружия из-за рубежа, и санкции, на которые у российской экономики «запаса прочности» явно не хватило…

А в такой ситуации действительно трудно выбрать хотя бы минимально проигрышную стратегию. Продолжать наступление? Цена войны оказалась слишком высокой, причем во всех измерениях. И популярность этой самой войны с РФ, что бы там ни рисовал ВЦИОМ, уже падает. Попытаться договориться? Но в Киеве менее всего озабочены тем, чтобы дать возможность Кремлю «сохранить лицо». Не говоря о том, что Украина не станет подписывать ничего, где ставится под вопрос ее суверенитет над Крымом и Донбассом. Объявить, что цели операции достигнуты, и убрать войска? Такое даже Соловьеву с Петровым и Cкабеевой не удастся преподнести народу как «победу русского оружия».

И самое главное, войны очень редко заканчиваются «боевой ничьей». Возврат к «нулевой точке» здесь вряд ли возможен в принципе. Со всеми вытекающими последствиями для Кремля.

Нурани, обозреватель Minval.az