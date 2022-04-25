Военные расходы в мире в минувшем году впервые превысили рекордные 2 триллиона долларов, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в 2 триллиона долларов США, достигнув отметки в 2 113 миллиардов долларов. Мировые расходы в 2021 году были на 0,7% выше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем в 2012 году», — говорится в документе.

В результате активного восстановления экономики во всем мире в прошлом году мировые военные расходы составили 2,2% от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель достигал 2,3%, отмечается в докладе.

В пятерке стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году находятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на их долю в общей сложности приходилось 62% мировых военных расходов.

По данным SIPRI, военные расходы Соединенных Штатов в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4% ниже, чем в 2020 году. С2012 по 2021 годы США на 24% увеличили финансирование военных исследований и разработок, одновременно сократив на 6,4% расходы на закупку вооружений.

Второе место у Китая, который направил на нужды обороны 293 миллиарда долларов, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Индии, которая заняла третье место, в минувшем году составили 76,6 миллиарда долларов, что на 0,9% больше, чем в 2020 году.

По данным SIPRI, Британия в прошлом году выделила на оборону 68,4 миллиарда долларов, что на 3% больше по сравнению с 2020 годом.

Россия замыкает пятерку стран с наибольшими расходами на оборону.

«Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы. Это был третий год подряд роста, и военные расходы России достигли 4,1% ВВП в 2021 году», — сообщается в докладе.